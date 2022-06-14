Утонченная леди: Шубская в комбинезоне с принтом «мильфлер» прогулялась с сыновьями

Анастасия Шубская уже больше пяти лет счастлива в отношения с Александром Овечкиным. В свое время они сыграли пышную свадьбу. Дочка актрисы Веры Глаголевой подарила избраннику двоих сыновей: Сергея и Илью.

Не так давно супруги отпраздновали двухлетие младшего наследника в Москве, закатив вечеринку. А вот потом они улетали отдыхать на море.

Овечкин оплатил частный самолет, чтобы комфортно добраться до курорта. Шубская взяла с собой множество нарядов. Теперь днем она загорает и купается, а вечером наслаждается теплой погодой в компании семьи. Жена Овечкина накануне покрасовалась в леопардовом платье.

Теперь Анастасия вышла на вечерний променад, облачившись в комбинезон с акцентом на талии и принтом «мильфлер». Лук дополнили сланцы Hermes.

Наряд подчеркнул точеную фигуру молодой мамы. Она вела за руки подросших сыновей, которые были одеты в одном стиле.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена хоккеиста. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая хорошенькая», «Просто чудо», «Настя, ты такая стройная! Просто модель», «Как вы изящны всегда», «Шикарная мамочка», «Как же вам повезло! Фигурка просто бесподобная», «В этом комбинезоне у вас осиная талия», — стали писать подписчики.

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