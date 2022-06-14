Фридлянд написал обращение Галкину: «Россия — это не Земфира и Макаревич, не Хаматова и «Би-2»

Евгений Фридлянд считает, что Максим Галкин ошибся в понимании современного мира.

Продюсер Евгений Фридлянд сильно огорчился, когда увидел скандальный пост Максима Галкина в День России. В нем, напомним, артист поделил Россию на две — ту, которую он любит (с Хаматовой, Пугачевой, Ахеджаковой, Басилашвили) и ту, которую он даже поздравлять не хочет.

Фридлянд написал в личном блоге, что всегда знал комика как доброго отзывчивого человека, и то, что сейчас происходит – его большая ошибка. Галкин, на его взгляд, не понял, что на самом деле происходит в мире.

В скором времени, по мнению продюсера, Россия станет совсем другой. Уже сейчас в ней нет олигархов с яхтами на Лазурном берегу.

«Через полгода новая элита снесет сереньких бюрократов и коррупционеров-чиновников. Это случится обязательно. И, конечно, Россия сегодня — это не Земфира и Макаревич, не Хаматова и «Би-2», не Фридман и Абрамович. <…> Россия — это Лепс и Маршал, Машков, Певцов и Миронов, Прилепин и Чичерина, Саня Скляр и Сукачев… Шахтеры и металлурги, врачи и волонтеры…» — написал Фридлянд.

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