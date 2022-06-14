Когда нет изъянов: Муцениеце в мерцающем мини-платье засветила свои прелести на публике

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она 10 лет назад обрела популярность, когда снялась в сериале «Закрытая школа». Потом Агата строила семью с Павлом Прилучным и успевала сниматься в новых проектах.

Однако в 2020 году они расстались. Артистка не скрывала своих переживаний, но смогла похудеть и сняться в фильмах. При этом она воспитывает двоих детей: Мию и Тимофея.

И вот недавно Муцениеце улетела на съемки в Киров. Она проводит время с Александром Робаком и другими актерами. В это время Прилучный с детьми и новой предполагаемой возлюбленной отдыхает на море.

Однако на этот раз и самой Агате скучать не пришлось. На съемках она повеселилась с исполнительницей хита «Солнце Монако» Люсей Чеботиной.

Бывшая жена звезды «Мажора» щегольнула в миниатюрном мерцающем платье и на шпильках. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Муцениеце обнаружила, что у нее с Чеботиной одинаковые родинки на руках. Они пошутили, что могли бы быть сестрами. Позируя на камеру, актриса засветила свое роскошное декольте.

«Я принесла кофе на площадку, так что не удивляйтесь! Я не снимаюсь! Я просто ее ассистент новый», — заявила Люся.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Агата. Многие отметили, что она похожа с певицей. «Ох, какой у вас образ», «На съемках вы так преображаетесь», «Роскошно выглядите», «Ох, Агата, какая вы крутая», «Просто чудо, а не девушка», «А точно не сестры?», «А фигурка у вас бомба», «Ох, дива», — прокомментировали кадры подписчики.

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