Почему Цыганова и Кормухина вдруг яростно стали ругать Пугачеву

Известный продюсер Алексей Остудин поделился своими мыслями на этот счет.

Известный продюсер и ведущий Алексей Остудин высказался по поводу травли Аллы Пугачевой, которая происходит не только среди обычных сетевых хейтеров, но и мира шоу-бизнеса.

Он полагает, что сейчас идет настоящий буллинг народной артистки, считая слова Примадонны правильными. Напомним, после появления оскорбительной надписи на «Останкино» Пугачева ответила в соцсетях: «Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления».

По словам Остудина, «бездарности и обиженные» сейчас наконец-то получили шанс унизить Аллу Пугачеву.

«Бабкина открыла свой ротик против Аллы. Кормухина и Цыганова всю жизнь плакались, что Алла мешала их блистательной карьере, заставляла петь всякую лабуду про водку. Маша Распутина изрыгнула какую-то гадость про Пугачеву. У сбитых летчиков появилась возможность свести счеты и напомнить о себе», — сказал Остудин «Собеседнику».

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