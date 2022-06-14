«Надеюсь, лодка не перевернется»: Миро прошлась по «упитанной» Семенович, рискнувшей понырять с яхты

Анна Семенович прекрасно отдохнула в турецком Белеке, выбрав отель люкс-уровня с номером в несколько комнат, где стены и мебель были отделаны сусальным золотом.

В свободное время певица каталась на яхте, наслаждаясь яствами, которые готовили для нее тут же, на палубе.

Блогер Лена Миро даже тут нашла, над чем посмеяться, пройдясь в своем ЖЖ как по самому отдыху Анны Семенович, так и по ее пышным формам.

«Упитанная, но небогатая Семенович уехала в Анталью, прыгает бомбочкой в море: «Сейчас я с удовольствием танцую на лодке, плаваю в море, прыгая с кормы, и получаю от этого массу удовольствия!» Кормой — с кормы. Надеюсь, лодка не перевернется», — написала Лена Миро.

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