«Поющие бигуди»: постройневшая Нетребко исполнила арию без макияжа и укладки

Анна Нетребко смогла стать мировой знаменитостью. Оперная певица выступала в самых разных странах. Примечательно, что она давно живет в Австрии, но большую часть времени проводит на гастролях.

Она лишь в этом году смогла устроить себе длительный отпуск, когда некоторые театры перестали с ней работать. Звезда посетила Египет, США и недавно вернулась из поездки в Великобританию.

Теперь Анна набирается сил перед гастролями по Европе. Как она и обежала, этим летом публика увидит ее выступления в Италии, Испании и Германии. А пока она устраивает домашние посиделки в своей квартире в Вене, а также регулярно гуляет с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым.

На этот раз Нетребко решила поделиться домашними кадрами. Она устроила дома репетицию. Арию певица исполнила, представ в мини-платье оверсайз. На ее голове были бигуди, а вот от макияжа она отказалась. Наряд подчеркнул ее постройневшие ноги.

«Поющие бигуди», — в шутку написала звезда.

Поклонники удивились таким кадрам, но многие восхитились ее природной красотой. «Без фильтра… вот это ценно», «В 50 лет шикарно выглядите», «Богиня, вы Анна и в бигудях, и в couture», «Аня, вы великолепны и в бигудях», «Какая же вы естественная всегда, без выпендрежа. Так хочу попасть когда-нибудь на ваш концерт», — прокомментировали пост подписчики.

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