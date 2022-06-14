Чтобы нервы не мотали: Лолита «спрятала» дочь и маму в своем заграничном имении

Лолита Милявская держала в курсе своих поклонников, как непросто ей было перевезти маму и дочь из Киева.

Однако когда ей удалось все-таки транспортировать близких в Москву, она неожиданно сообщила, что отправила их за границу. Куда – раскрывать не стала.

Теперь выяснилось, что Лолита все-таки разместила родственников в своем доме в Болгарии на все лето, о чем артистка рассказала подписчикам в своем телеграме.

«Там спокойно, нервы никто не мотает, воздух!» — поведала Лолита.

Она сама решила погостить с близкими 10 дней, но столкнулась с проблемой. Ее самолет задержался в Турции, из-за чего ей пришлось провести около полутора суток в Стамбуле. Лолита призналась, что это было приятное время, которое она заняла с пользой — познакомилась с дворцом султана Сулеймана и его бытом.

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