Ладошка на животике: беременная Тодоренко предстала в лосинах и джемпере в джунглях

Регина Тодоренко уже давно строит карьеру на телевидении. Она в свое время участвовала в украинской «Фабрике звезд», а потом стала ведущей шоу «Орел и решка».

Ей удалось стать знаменитой, поэтому она стала вести собственные передачи. В личной жизни Регина обрела счастье, когда встретила Влада Топалова. У пары уже растет сын Михаил.

В этом году телеведущая объявила о второй беременности. Долгое время она предпочитала ездить на съемки, участвуя в шоу «Маска» и других проектах, а потом уехала их страны.

Тодоренко отдохнула на Бали, а потом оказалась в Канаде. На этот раз она поделилась кадрами, на которых предстала в джунглях. Телеведущая позировала в лосинах и белом джемпере. Она ладошкой придерживала живот.

«Милая моя, тебе сегодня 32! С днем рождения! Пусть будет так, как ты мечтаешь! Пусть крепнет любовь и будет мир! Всех вас, мои родные, благодарю за поздравления!» — написала звезда.

Также ее поздравил Влад Топалов. Они созвонились по видеосвязи. Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие удивились тому, как выглядит телеведущая.

«Это так мило», «Шикарная», «Как уже округлилась», «Куда вы уехали? В таком положении и не сидится», «Забыли косметичку в Москве?», «Влад молодец, поздравил вас», «Странно, что вы в такой день не в месте», «Ножки стройные, как классно выглядите», — прокомментировали кадры подписчики.

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