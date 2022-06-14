Забыл про принципы: оскандалившийся Меладзе выступил для россиян

Валерий Меладзе не стал уникален в конце февраля, появившись с резкими словами в Сети, он улетел в «отпуск» в Турцию, отдохнув там не меньше месяца. Но потом все-таки вернулся в Москву.

После этого артист заявил, что решил отказаться от работы в шоу-бизнесе и вспомнил про свою научную деятельность, которую вел до того, как запел. По словам Валерия Меладзе, он занимался изучением технологий по очистке воды и даже имеет собственную научную разработку, которую планирует воплотить в жизнь.

Тем не менее, недавно он засветился на концерте в Екатеринбурге. И, что особенно любопытно, артист решил выступить на фестивале, приуроченном ко Дню России.

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