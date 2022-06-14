«Мне очень идет»: постройневшая Саша Черно из «Дома-2» покрасовалась с «конским хвостом» на голове

Экс-участница реалити-шоу Саша Черно примерила новый образ во время фотосессии.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно активно готовится к своему дню рождения. 25 июня звезде реалити-шоу исполнится 29 лет.

Отпраздновать эту дату Саша Черно намерена с размахом. Сейчас она обдумывает все детали будущей вечеринки, на которую решила пригласить порядка тридцати человек.

В канун своего дня рождения Саша Черно решила запечатлеть промежуточные итоги своего похудения и отправилась на фотосессию.

Во время съемки Саша Черно примерила несколько образов. В микроблоге она показала один из них.

Саша Черно предстала в просторном платье оттенка молочного шоколада и с высоким «конским хвостом» на голове. Шею она украсила массивным колье в виде цепи, а уши — крупными сережками.

Судя по всему, самой себе Саша Черно понравилась.

«Скажите, мне хвост очень идет? Все, я придумала образ на свой день рождения», — объявила Саша Черно поклонникам.

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