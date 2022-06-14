А Бузова и Батрутдинов поддержали! Пять зрителей ТНТ позвали замуж своих девушек прямо в эфире

Канал ТНТ запустил с 6 по 12 июня акцию «Сделай предложение в эфире». Потенциальным женихам предложили рассказать о себе и своей невесте, выбрали пятерых достойных. В итоге все девушки ответила парням «да».

Женихи прилетели в Москву из родного города в тайне от любимых, где встретились со звездами ТНТ Ольгой Бузовой, Тимуром Батрутдиновым, Андреем Гайдуляном и Николаем Наумовым. И записали видео с предложением руки и сердца для своей пассии. Ролики выходили в эфир ежедневно с 6 по 12 июня.

Победителями акции стали женихи из Ярославля, Мурманска, Москвы и Тульской области. Каждый из них хотел сделать главный день жизни особенным, а потому основательно подготовился. Кто-то переживал, что его девушка случайно увидела сообщение от ТНТ, а кто-то был уверен, что будущая невеста ожидает от него чего-то подобного.

При этом реакции невест были самые разные: от криков восторга до полнейшего ступора от неожиданности появления возлюбленного в эфире ТНТ рядом с Ольгой Бузовой, Андреем Гайдуляном или Николаем Наумовым. Но в любом случае финал оказался для всех прекрасным — скоро женихи и невесты отправятся в ЗАГС!

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