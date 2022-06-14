Выглядит дорого: Бородина щегольнула в костюме в пижамном стиле в модном оттенке сезона

Телеведущая похвасталась новым образом. При этом она была без макияжа.

Ксения Бородина большую часть жизни работает на телевидении. Она успела стать знаменитостью благодаря шоу «Дом-2», которое ведет с самого основания.

Ксения рассказывала, что раньше у нее было много подработки. Но со временем большие гонорары ей стала приносить реклама в соцсетях. Теперь она регулярно покупает себе обновки, недвижимость и предметы роскоши.

Недавно Бородина успела отдохнуть в Дубае, а потом провела выходные в Стамбуле. Теперь телеведущая вернулась в Москву. Она редко проводит вечера дома после развода. На днях брюнетка свозила дочерей в деревню. А теперь она похвасталась обновкой, в которой отправилась по делам.

Ксения поддержала тренд на костюмы в пижамном стиле. Она выбрала наряд с брюками палаццо цвета фуксии. Расслабленный образ дополнили лоферы и небольшая сумка. От макияжа и укладки звезда отказалась.

Вскоре она призналась, что подписчики засыпали ее вопросами. Телеведущая получила множество комплиментов. «Какая красивая», «Ой, как мне нравится», «Наряд выглядит дорого», «Обожаю ваши образы», «Этот наряд попал в самое сердце», «Такая стройная», — прокомментировали кадры поклонники.

К слову, подобные наряды оверсайз, которые скрывают фигуру и делают ее более хрупкой, также носят Алсу, Лера Кудрявцева и другие звезды.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.