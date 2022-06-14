Акцент на стройные ножки: 60-летняя Эмма Малинина в малиновых велосипедках вышла на прогулку по Форте-Дей-Марми

Жене известного певца Александра Малинина Эмме в мае этого года исполнилось 60 лет. Очевидно, что ей знаком секрет вечной молодости.

В своем зрелом возрасте Эмма Малинина прекрасно выглядит и является отличной иллюстрацией того, как можно остановить время, выполняя определенные условия.

Эмма Малинина правильно питается, сохраняет позитив, облачается в красивые наряды и проводит время в роскошных местах.

Этим летом, как и прошлым, Эмма Малинина отдыхает в Италии в курортном городке Форте-Дей-Марми.

На фото, которые в последнее время Эмма Малинина размещает в микроблоге очень редко, она предстала во время прогулки по Форте-Дей-Марми.

Жена Александра Малинина облачилась в ярко-розовые велосипедки, подчеркнувшие стройность ее ног, белые кроссовки и худи.

«Я к вам вернулась», — сообщила Эмма Малинина под фото.

Вероятно, это означает, что теперь снимков в ее микроблоге станет больше.

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