Пугачеву и Галкина ждет разорение

Юмористу не нравится жить в израильском доме с тараканами, а в России ему грозит уголовное дело.

По некоторым данным, у шоумена и Примадонны есть веские причины для беспокойства: они могут лишиться и своего имущества в России, и налаженного бизнеса. Появились данные о том, что фирма Аллы Пугачевой, ООО «АБП», оказалась под западными санкциями, да и прежде в течение трех лет терпела убытки.

У Галкина тоже проблемы: ему перестали предлагать рекламные контракты после того, как он с семьей перебрался за границу. Кроме того, юморист опасается, что на родине на него могут завести уголовное дело. По словам ведущей Маши Ефросининой, свою российскую недвижимость звездная пара тоже потеряла:

«Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка нет. Всё забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычеркивают».

В Израиле они живут гораздо скромнее, чем в России: Галкин в одном из интервью жаловался на крупных тараканов, атаковавших съемный дом, где они обитают, сообщает издание «МК».

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