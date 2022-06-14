Жалкие цифры: как теперь слушают Барских, потерявшего российского зрителя

Совсем недавно Макс Барских заявлял, что ему не нужны деньги жителей РФ.

Макс Барских ославился в последнее время своими резкими заявлениями в адрес россиян. Певец начал костерить всех без разбора, просто исходя из того, что люди живут на территории РФ.

Артист прошелся по умственным способностям людей, которые слушали его и платили за билеты на его концерты, а также заявил, что ему не нужны наши деньги. После чего запретил прослушивание своих композиций в России.

Журналистка Алена Жигалова опубликовала в своем телеграме «Неопра, блин!» данные статистики по прослушиванию песен Макса Барских — в период прослушивания россиянами и сейчас. И выглядит она весьма грустно для певца. А наш народ, думается, даже «не заметил потери бойца» в отечественном шоу-бизнесе.

Хиты «Туманы» и «Неверная» прослушали около 194 миллионов раз, «Моя любовь» — 117 миллионов раз. Хит «не для россиян» «Чекай мене» — всего 128 тысяч раз.

«Еле набравшая 100 тысяч песня Макса Барских на украинском против сотни миллионов просмотров русскоязычных хитов — вот она, истинная цена потери российской аудитории», — прокомментировала Жигалова.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.