Диву видно сразу: Нетребко в платье макси с рукавами-фонариками вышла на променад в Вене

Анна Нетребко уже давно строит карьеру на сцене. Она славится не только своим вокалом, но и особенным чувством стиля. Не раз ее образы хвалил историк моды Александр Васильев.

В последнее время артистка стала больше отдыхать. Так как некоторые театры перестали с ней работать, певица устроила себе отпуск. На днях она приехала домой в Вену из Великобритании.

За последние недели Анна успела повеселиться на свадьбе и увидеться с друзьями в Лондоне. А вот на кануне оперная дива щегольнула дома в коротком платье и устроила прогулку с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. На этот раз артистка отправилась на променад.

Она решила похвастаться ярким летним образом. Нетребко щегольнула в платье макси с рукавами-фонариками и крупным цветочным принтом. Свой образ она дополнила алой сумкой и очками с толстой оправой в тон.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. Звезда получила массу комментарием с теплыми словами.

«Ох, какая вы яркая», «Просто дива из кино», «Вас встретишь и никогда не забудешь», «Какой роскошный образ», «Ну вы такая, что глаз не оторвать», «Как вы красиво умеете одеваться! Прям королева стиля», — прокомментировали пост подписчики.

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