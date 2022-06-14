«Весь сон-час»: Кудрявцева засняла, как трехлетняя дочка с любимой игрушкой прилегла на диван

Телеведущая умилилась тому, как Мария обустроила себе место для сна на диване.

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она ведет несколько передач, где общается с артистами. В 51 год блондинка может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

Она для эфиров выбирает яркие и женственные образы. Примечательно, что в обычной жизни звезде нравится выглядеть не менее броско. На этот раз звезда улетела отдыхать с семьей в Сочи и взяла множество нарядов.

Главной отрадой Леры является ее трехлетняя дочка Мария. Она разговаривает на нескольких языках, любит подбирать себе образы, как мама. На отдыхе маленькая наследница телеведущей часто спорит с мамой.

Но на этот раз Кудрявцева засняла, как легко ее дочка нашла место для дневного сна. Мария в лосинах и футболке забралась на диванчик. Она стала перекладывать подушки. В руках у девочки была игрушка Хагги Вагги.

«Дождик — будем спать», — заявила малышка. «Весь сон-час, вот так вот прям?» — уточнила Лера. «Да, подушки сейчас положим», — отметила девочка. «Ну все, спи», — согласилась телеведущая. «Только не переносите меня», — предупредила Мария.

Поклонники восхитились тем, как ловко дочка звезды нашла чем заняться в плохую погоду на курорте. Многие похвалили ее за смышленость. «Вот молодец!», «Прям на диване, совсем не привередливая», «Машка классная», «Какая она выросла умненькая», «Ну все, дома она теперь точно порядки наведет», «Такая самостоятельная», — прокомментировали кадры подписчики.

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