«Свежие, интересные, цепляющие»: СпортКП отмечает первый день рождения

Освещать новости спорта могут только оперативные и амбициозные ребята. Сайт СпортКП был создан всего год назад в День России и уже спустя несколько месяцев оказался в списке лучших спортивных СМИ. Сайт попал в топ-10 самых посещаемых порталов, а также к концу 2021 года они пробили рубеж обороны топ-5.

На этом сайте освещаются мировые соревнования, фигурное катание, футбол, хоккей и другие виды спорта. Олимпиады-2022 также была освещена этим сайтом.

«В настоящий момент СпортКП уверенно держится в тройке лучших спортивных сайтов. У нас активная и преданная аудитория. Мы рады предлагать вам самые свежие, интересные, цепляющие материалы. Мы держим руку даже не на пульсе — на нерве событий. И рады, что вы это цените. Поэтому количество читателей сайта постоянно растет», — пишет команда издания.

Но на этом они не намерены останавливаться и готовятся покорять новые вершины. А пока сайт празднует первый день рождения, вспоминая свои успехи.

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