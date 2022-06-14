Макеева и ее муж могут заработать на фанатках, которые решили посмеяться над ними

Вмешиваться в частную жизнь запрещено законом.

В Сети сейчас обсуждаются кадры с мужем Анастасии Макеевой Романом Мальковым, который в простых бермудах и сланцах наблюдал за триумфом своей жены на сцене.

Фанатки его экс-супруги Светланы Мальковой тихонечко сняли его и выставили в Telegram-канал, насмехаясь над ним в обсуждениях.

Адвокат Андрей Князев уверен, что так делать не стоит, ведь по закону Роман Мальков и Анастасия Макеева могут обратиться в суд, дабы прекратить подобные преследования и внедрение в частную жизнь. Муж артистки также может получить и денежную компнесацию за моральный ущерб.

«Он сможет отсудить 100-200 тысяч рублей у лиц, публикующих кадры его личной жизни», — рассказал Андрей Князев порталу PopCornNews.

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