Шикует: Бритни Спирс перевозит нового мужа в шикарный особняк стоимостью 12 миллионов долларов

Певица Бритни Спирс приобрела недвижимость в Лос-Анджелесе по соседству с экс-супругом и сыновьями.

Популярная певица Бритни Спирс, на днях вышедшая замуж за Сэма Астари, готова вить гнездо. И делает это с небывалым размахом.

Сразу после свадьбы певица приобрела роскошный особняк, стоимость которого без малого 12 миллионов долларов. Здесь Бритни Спирс поселится вместе с новоиспеченным мужем.

Дом Бритни Спирс находится в Лос-Анджелесе и расположен по соседству с виллой бывшего мужа певицы, танцора Кевина Федерлайна, с которым, согласно решению суда, живут сыновья певицы. Так что все будут рядом. Нравится это экс-избраннику Спирс или нет, пока не известно.

Как сообщает издание TMZ, в особняке Бритни Спирс есть все для комфортной жизни — огромная кухня, домашний кинотеатр, бассейн с водной горкой и даже комната для упаковки и хранения подарков.

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