Кейт Миддлтон съезжает из дворца: где она будет жить и почему решилась на «побег»

Герцогиня Кембриджская давно вынашивала этот план в голове.

Кейт Миддтон, принц Уильям и их дети Джордж, Шарлотта и Луи решили покинуть насиженный Кенсингтонский дворец и перебраться в более скромное жилье.

Эти летом они переберутся в дом с четырьмя спальнями в поместье Виндзор. И все для того, чтобы быть ближе к королеве Елизавете II, которой, напомним, уже 96 лет, и в последнее время она неважно себя чувствует.

Теперь родственники монаршей особы смогут навещать ее намного чаще, ведь их поместья будут располагаться всего в 10 минутах езды друг от друга.

При выборе резиденции был важен и тот момент, что дом находится на территории Виндзорского парка, а Кейт Миддлтон мечтала поднимать детей именно на лоне природе. Кроме того, ее дочь Шарлотта обожает лошадей. И теперь у малышки будет возможность заняться конным спортом плотнее, сообщило издание Daily Mail.

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