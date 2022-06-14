Даня Милохин назвал Валю Карнавал своей любимой певицей

Популярный блогер Даня Милохин признался в своих пристрастиях.

Звезда ТикТока Даня Милохин стал участником нового шоу, во время которого озвучил названия любимых фильмов и имена вокалистов, чьи песни он обожает.

Общаясь с Дианой Астер и Вашей Марусей, Даня Милохин сообщил, что ему близок по духу Человек-паук и актеры, которые его сыграли -Тоби Магуайр, Эндрю Гарфилд и Том Холланд.

Что касается вокалистов, то подборка Дани Милохин может обескуражить людей более старшего поколения. В числе любимчиков Дани Милохина Егор Крид, Инстасамка и Валя Карнавал. Любимыми зарубежными исполнителями Милохина оказались Джастин Бибер и Snoop Dogg.

Признался Даня Милохин и в своих кинопристрастиях, назвав три любимых фильма.

«Гарри Поттер» — прикольный, очень люблю, «Властелин колец» и сериал «Элита», — поделился Даня Милохин в новом выпуске шоу «ТОП-3» от The Voice Magazine.

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