«Моя маленькая модница!»: Наталья Фриске нарядила дочку в пудровое боди и чалму

Наталья Фриске является сестрой знаменитой певицы Жанны Фриске. Примечательно, что сестра звезды тоже была солисткой группы «Блестящие», но совсем недолгое время.
Позже она решила работать в салоне красоты. После смерти Жанны родственница нечасто появлялась на публике. Но в этом году у нее произошло радостное событие. Она стала мамой.
Теперь Наталья растит дочку, которой дала необычное имя Луна. Она первое время жила у родителей, так как с отцом крохи рассталась.
Но потом новоиспеченная мама вернулась в свой дом. Она с радостью проводит время с крохой, водит ее в бассейн и гуляет с ней в лесу. Многие восхищаются тем, как выглядит малышка. Недавно Фриске перестала прятать ее лицо.
На этот раз она прикупила обновки для наследницы, которой уже два месяца. Наталья запечатлела ее в пудровом боди с рюшами, чалме и носочках.
«Моя маленькая модница! Как мне нравится ее наряжать», — отметила она.
Поклонники восхитились нежным снимком. Многие осыпали комплиментами малышку и отметили, что она очень похожа на маму: «Какое солнышко», «Принцесса», «Вот это леди», «Дочки всегда радуют мам», «Она такая сладкая малышка», «Похожа на вас», «Костюмчик получился стильным», «Приятно видеть таких красоток», — стали писать подписчики.
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