«Моя маленькая модница!»: Наталья Фриске нарядила дочку в пудровое боди и чалму

Сестра Жанны Фриске показала свою подросшую наследницу Луну. Она прикупила ей стильные наряды.

Наталья Фриске является сестрой знаменитой певицы Жанны Фриске. Примечательно, что сестра звезды тоже была солисткой группы «Блестящие», но совсем недолгое время.

Позже она решила работать в салоне красоты. После смерти Жанны родственница нечасто появлялась на публике. Но в этом году у нее произошло радостное событие. Она стала мамой.

Теперь Наталья растит дочку, которой дала необычное имя Луна. Она первое время жила у родителей, так как с отцом крохи рассталась.

Но потом новоиспеченная мама вернулась в свой дом. Она с радостью проводит время с крохой, водит ее в бассейн и гуляет с ней в лесу. Многие восхищаются тем, как выглядит малышка. Недавно Фриске перестала прятать ее лицо.

На этот раз она прикупила обновки для наследницы, которой уже два месяца. Наталья запечатлела ее в пудровом боди с рюшами, чалме и носочках.

«Моя маленькая модница! Как мне нравится ее наряжать», — отметила она.

Поклонники восхитились нежным снимком. Многие осыпали комплиментами малышку и отметили, что она очень похожа на маму: «Какое солнышко», «Принцесса», «Вот это леди», «Дочки всегда радуют мам», «Она такая сладкая малышка», «Похожа на вас», «Костюмчик получился стильным», «Приятно видеть таких красоток», — стали писать подписчики.

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