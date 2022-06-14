Слишком похожи! На новом снимке поклонники разглядели «настоящего» отца дочери Фриске

Новые кадры экс-солиста «Турбомоды» Александра Попова в соцсетях заставили волноваться публику. Музыкант разместил фото с сестрой Жанны Фриске Натальей и ее дочкой.

При этом артист так нежно прижимал к себе маленькую Луну и так был похож с ней на лицо, что люди стали подозревать родственную связь между ними. Высказываются теории от естественного зачатия, до взятия биоматериала для ЭКО.

Стоит отметить, что и подпись к снимкам Александр сделал ну очень теплую.

«Мои родные! Лунтенок будет точно звездой! Гены пальцем не задавишь», — сказал Попов.

Отметим, что в свидетельстве о рождении Луна записана с отчеством «Александровна». Правда ранее журналистам НТВ в своем отцовстве Луны признавался парикмахер Александр Титов.

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