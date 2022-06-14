Юлия Барановская объяснила, при каких условиях «Аватар» «будет рыдать в сторонке»

По словам телеведущей, главное для любой женщины – это любовь к себе.

Телеведущая Юлия Барановская в «Телеграм» оставила мотивационный пост для всех российских женщин.

«Каждая женщина в один день на этой планете поймет, что самое главное – это любовь к себе. Потому что именно женщина тот источник энергии и любви. Только через женщину все выходит наружу. Именно женщина этим заряжает все вокруг». Юлия Барановская

По словам Барановской, женщина должна просто это понять. «Если это случится, то фильм «Аватар» будет рыдать в сторонке. Наша планета засияет так, что ее увидят все галактики без телескопов. Я искренне так считаю», — заметила Юлия Барановская.

Напомним, что Юлия Барановская – многодетная мама. У нее трое детей от футболиста Андрея Аршавина, с которым она несколько лет назад рассталась.

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