Меган Маркл одолжила? Кейт Миддлтон щегольнула в туфлях, как у жены принца Гарри

Кейт Миддлтон является женой принца Уильяма. Они строят отношения около 20 лет и успела доказать, что счастливы вместе. Избранница подарила внуку королевы Елизаветы II троих наследников: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Не так давно в Великобритании прошли праздничные мероприятия по случаю 70-летнего правления королевы. Супруги несколько раз появились на публике с детьми.

больше по теме Еще стройнее: Миддлтон в молочном жакете Zara и на шпильках появилась в деревне Брент Герцогиня Кембриджская вернулась к делам после завершения торжеств в честь платинового юбилея правления королевы.

Примечательно, что 13 июня в Лондоне состоялось еще одно важное событие. В Виндзоре состоялось традиционное празднование дня Ордена Подвязки.

Для выхода в свет Миддлтон облачилась в небесно-голубое платье миди и шляпку Juliette Botterill, которая стоит около 40 тысяч рублей. Но внимание привлекла ее обувь — туфли темно-синего цвета Aquazurra со стразами. Они являются любимыми в гардеробе Меган Маркл.

Многих удивил такой выбор герцогини Кембриджской, так как обычно она старается во всем отличаться от жена принца Гарри. Особое внимание она уделяет нарядам, чтобы не повторять луки своей родственницы, которую не раз критиковали за нарушение королевского протокола. Раньше Миддлтон носила туфли британских марок. Однако ее все же отличает то, что с принцем Уильямом они редко проявляют чувства на публике, в отличие от Сассекских.

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