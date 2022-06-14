«Люблю»: Екатерина Климова в блузе оттенка оливок отметилась в ресторане с подругами-актрисами

Звезда театра и кино Екатерина Климова в последнее время редко выходит в свет.

Актриса Екатерина Климова на протяжение последних четырех месяцев не общается с подписчиками своего микроблога. Звезда отказалась размещать в соцсети фотографии и видео с ее участием.

Зато это периодически делают ее подруги.

Актриса Екатерина Вуличенко поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала в компании Екатерины Климовой и Ольги Филипповой. Три артистки встретились во время минувших выходных дней и вместе сходили в ресторан.

«Самые лучшие встречи — это когда ничего не планировали. Ведь правда? С моими-моими Екатериной Климовой и Ольгой Филипповой», — подписала кадр Екатерина Вуличенко.

Екатерина Климова первой отреагировала на эту публикацию подруги-актрисы.

«Люблю», — написала она в комментариях.

Для визита в ресторан она облачилась в блузу оттенка оливок, которая прекрасно гармонирует с зелеными глазами Екатерины Климовой.

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