Все еще изображая грусть: Лобода предстала в концертном платье по фигуре асимметричного кроя

Светлана Лобода с февраля этого года занималась в основном волонтерской деятельностью и была рядом со своими детьми в Европе.

Однако сейчас певица решила вернуться к концертам, стала записывать новые треки на музыкальной студии, выступать на корпоративах.

Впрочем, судя по всему, звезде все-таки немного неудобно, что на фоне всего происходящего она развлекает народ. Поэтому за слитые в Сеть кадры на ереванском частном празднике она оправдалась — дескать, пела не только ради себя, но и для всего народа.

Фотографии в соцсетях Лобода старается публиковать с максимально грустным видом. Вот и на последнем фото в ее телеграме она предстает в нарядном концертном платье асимметричного кроя, с макияжем и прической, но очень печальной.

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