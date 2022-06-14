Пугачева не просила, чтобы Киркоров за нее заступался

В СМИ появились подробности о неприятностях, которые обрушились на Филиппа.

В последнее время Филиппа Киркорова преследуют неудачи. После номера на песню «Мария Магдалена», в котором певец использовал православный крест, многие зрители сочли себя оскорбленными и потребовали запретить концерты Киркорова. Обращений было так много, что выступления в некоторых городах действительно были отменены.

Впрочем, по мнению некоторых, такие жесткие меры были вызваны не столько вольностями в отношении религиозного символа, сколько выступлением Киркорова в защиту Аллы Пугачевой.

Один из источников, близких к Примадонне, уверяет, однако, что сама Алла Борисовна вовсе не просила Филиппа Бедросовича публично заступаться за нее:

«Алла Борисовна считает, что время сейчас у всех непростое, каждый человек решает свои проблемы и не стоит никому ничего усложнять. Она не просила помощи у Киркорова. И ни у кого не просила. И вообще она из тех людей, которые не просят помощи — Алла Борисовна очень сильный человек, а потом, она верит Максиму Галкину и надеется на него. У них крепкий союз», — сообщает издание «МК».

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