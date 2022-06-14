Кейт Миддлтон в небесно-голубом платье и колье за полмиллиона рублей вышла в свет

Кейт Миддлтон уже давно является частью королевской семьи. Она счастлива в браке с принцем Уильямом. Так как они познакомились во время учебы в вузе, то хорошо знают друг друга.

Супруги могут общаться взглядом во время встреч и выходов в свет. У них уже подрастает трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

больше по теме Еще стройнее: Миддлтон в молочном жакете Zara и на шпильках появилась в деревне Брент Герцогиня Кембриджская вернулась к делам после завершения торжеств в честь платинового юбилея правления королевы.

Примечательно, что Миддлтон в начале этого лет приняла участие в праздновании 70-летия правления королевы Елизаветы II. 4 дня подряд она появлялась на публике, демонстрируя новые образы.

На этот раз герцогиня Кембриджская предстала на важном мероприятии в Виндзорском замке. Там состоялся день ордена Подвязки. Это высший рыцарский орден Великобритании.

Для такого случая Кэтрин выбрала платье-пальто небесного цвета Alexander McQueen и шляпку Juliette Botterill стоимостью около 40 тысяч рублей. Наряд позволил ей сделать акцент на тонкие щиколотки.

Также жена принца Уильяма дополнила свой лук кулоном G. Collins & Sons стоимостью около полумиллиона рублей и серьгами, которые стоят около 427 тысяч рублей. Ей удалось затмить всех на мероприятии.

Миддлтон прокатилась на карете. С ней был муж, который надел мундир с орденами. Герцог и герцогиня Кембриджские получили множество комплиментов.

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