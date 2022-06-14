«Этот мальчик, ему восемнадцати не было»: Жигалова раскрыла детали романа Боднарчука и Алексеева

По словам видеоблогера, она знает много интересных подробностей об этой парочке.

Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит» раскрыла детали романа украинского режиссера Олега Боднарчука и музыканта из этой же страны Никиты Алексеева.

«Олег Боднарчук — украинский режиссер, который уехал во Францию и подметает подмостки каких-то концертных залов. Он написал, что я попа с глазами. Ну что вам попа так покоя не дает. Ну, хорошо, давайте поговорим об этом». Алена Жигалова

Как отметила Жигалова, в биографии Боднарчука написано, что у него трое сыновей и он якобы примерный семьянин.

«А давай вспомним, как ты ездил на «Евровидение» и продюсировал певца Никиту Алексеева. Это тот, который поет про пьяное солнце. Этот мальчик, ему еще 18 не было. Вы сидели, ты его утешал, потому что Никита занял какое-то не очень хорошее место. А ты делал еще ему концерт в Москве. Ты за кулисами тусовался с ним. А потом он вышел к СМИ. А ты подошел и хлопнул его по попе и сказал: «Ну все, девчоночка устала моя. Давайте уводите артистку», — вспомнила Жигалова.

Напомним, что Олег Боднарчук известен по работе с Филиппом Киркоровым, Аллой Пугачевой, Светланой Лободой, Никитой Алексеевым Ани Лорак и другими звездами шоу-бизнеса.

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