«Переписки с другими мужчинами»: муж Алены Рапунцель уличил ее в измене

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель в очередной раз серьезно поссорилась с мужем и отцом своего младшего сына Святослава Ильей Семиным.

Алена Рапунцель рассказала в микроблоге, что Илья ушел от нее и детей, и ее мольбы не помогли его вернуть. Экс-участница проекта пообещала поклонникам позже рассказать, что же произошло между нею и Ильей.

Но Семин опередил Рапунцель. Он вышел на связь с подписчиками микроблога и раскрыл неприглядную правду об Алене, назвав ее дерьмом и обвинив в измене.

Илья Семин дал понять, что ушел от Рапунцель, увидев у нее в телефоне переписки с другими мужчинами.

«Нет ничего лучше после всего дерьма оказаться в кругу близких, — написал молодой отец в микроблоге. — Дерьмо – это не семья, как многие недалекие подумали, а цветы и переписки с другими мужчинами у жены в телефоне».

Напомним, после разрыва с мужем Алена Рапунцель пришла на «Дом-2», чтобы на Лобном разобрать причины конфликтов в другой семье.

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