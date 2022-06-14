Нашла общий язык: Зепюр Брутян поужинала с детьми Павла Прилучного на курорте

Павел Прилучный уже давно снимается в кино и успел завоевать любовь сотен тысяч поклонников. Уже после сериала «Закрытая школа» его карьера пошла в гору.

Тогда он женился на Агате Муцениеце, которая подарила ему двоих детей — Тимофея и Мию. Примечательно, что супруги развелись. Артист не долго был один, но с новой пассией — Мирославой Карпович — его роман был недолгим.

Недавно Прилучный удивил фанатов, когда провел время на Маврикии с Зепюр Брутян. Она является его коллегой по сериалу «В клетке».

Больше недели они делились романтическими кадрами, но оказалось, что актеры были на съемке. Однако Павел всех запутал, когда улетел в настоящей отпуск и снова с Брутян. На этот раз он взял с собой детей.

Артист демонстрирует семейную идиллию. Он купает с наследниками, не перестает снимать на камеру новую спутницу в бикини. На этот раз в кадр попал вечерний ужин. Повар готовил прям перед парой. Сын Прилучного красовался на камеру, а Зепюр делала из ладошек сердечко.

«Главное — готовить с любовью», — заявила она.

Поклонники надеются, что на этот раз актер не вводит их в заблуждение. Они уже привыкли к Брутян и считают, что она подходит Павлу. «Миюша и Тима такие красивые», «Прелесть», «Как быстро она нашла общий язык с детьми», «Мия такая крутая в очках», «Отпуск у вас бесконечный», «До чего круто, что они подружились с Брутян», — стали писать подписчики.

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