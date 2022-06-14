«Скакать по свадьбам – и кости ломит, и хвост отваливается»: почему Собчак на самом деле отдает сына в школу за 2,5 млн

Накануне стало известно, что Ксения Собчак намеревается отдать в этом году своего пятилетнего сына Платона в элитную школу. Обучение в этом заведении обойдется светской львице в 2,5 млн рублей в год.

Общественность сильно взбудоражилась, услышав об этом, «яжматери» стали волнительно писать в Сети, что, дескать, ребенка лишают детства, да и зачем так разоряться, когда можно в обычной школе бесплатно все изучить.

Блогер Лена Миро неожиданно встал на защиту Ксении Собчак. Она заметила, что если бы у критикантов была возможность обучать своих детей в лучших школах, они бы сами так делали. А сейчас им остается только и делать что завидовать и осуждать.

Кроме того, акула пера прекрасно поняла, почему именно Собчак не жалеет денег на образование сына. Миро полагает, что ведущая вкладывается так в собственное будущее.

«Долго ли она еще будет изображать журналистку? Сколько еще люди будут хоть с какой-то долей серьезности относиться к ней?

А дальше что? В полтос свадьбы проводить? Так не молодеют люди, скакать по свадьбам — и кости ломит, и хвост отваливается.

Вкладываясь в ребенка, родители инвестируют в свое будущее. Хорошее образование на английском языке или китайском расширит возможности трудоустройства и сумму зарплаты», — написала в ЖЖ Лена Миро.

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