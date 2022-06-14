«Человека просто не расслышали»: Жигалова встала на защиту Манижи после ее заявлений

Видеоблогер попросила всех журналистов быть чуть адекватнее.

Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит» встала на защиту узбекской певицы Манижи, которую в последнее время затравили в России.

«Там все действительно чудовищно получилось. Манижа поехала в Париж поддержать свою сестру, которая попала в ДТП. Провела, естественно, там несколько дней. Ну и кому-то она дала интервью. Она не успела договорить. Просто сказала, что находится в Париже. Девку после этого просто затравили. Ее сняли с фестиваля «Стереолето». Человека просто не расслышали. Давай СМИ будьте адекватны. Дослушайте, что она говорит». Алена Жигалова

Как отметила Жигалова, надо вспомнить поездку Манижи на «Евровидение», где она представляла честь нашей страны. «Привезла, между прочим, неплохое место. И пела на русском языке. А ее поступках нет антироссийских настроений. Манижа классная и песни у нее классные. Манижа — один из артистов, к которому проявляют интерес западные лейблы. Правда, сейчас уже все. Здесь Манижа будет петь», — заявила Алена Жигалова.

Напомним, что Манижа сделал ряд неоднозначных заявлений о ситуации на Украине. После этого ее выступления в России стали стремительно отменять.

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