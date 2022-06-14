Руслан Белый бьет тревогу: потерялся комик Сергей Детков после поездки в Киев

Белый уже давно не может дозвониться до звезды программы Stand up на ТНТ.

Руслан Белый забил тревогу – решивший уехать от московской суеты в Киев Сергей Детков, пропал. Он не выходит на связь ни с кем из своих друзей, на звонки не отвечает.

По словам Белого, на Украину стендапер улетел еще зимой, там и застали его известные события. В итоге он задержался в Киеве, откуда планировал все-таки выбраться. Первое время он созванивался с друзьями, рассказывал, как у него дела. Но когда уехал из страны, просто пропал.

«Сейчас мне не отвечает. Либо номер сменил, либо что… Пытаюсь найти людей, которые с ним на связи. Серый, если меня слышишь — свяжись со мной!» — обратился Белый к Деткову на YouTube-шоу «Скажи Гордеевой».

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