«Просто человек пропал»: Жигалова объяснила, почему Лорак уже три месяца молчит об Украине

По словам видеоблогера, она всегда будет защищать своих друзей.

Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит» объяснила, почему с горизонтов пропала популярная украинская певица Ани Лорак.

«Ани Лорак три месяца молчит. Не давала корпоративов в Ереване, как Лобода. Просто человек пропал. Вот это ее позиция. Переживает она. Я не буду ее защищать, потому что вы все на меня обрушитесь, что я за своих друзей». Алена Жигалова

Как отметила Жигалова, она считает позицию Лорак наиболее достойной в этой ситуации. «Если ты не можешь грамотно формулировать или выдавать какие-то умные вещи, то лучше молчи. И мне еще хочется спросить подругу Ани Лорак, которая от нее отреклась, Лилию Подкопаеву: «А что ты сама делаешь в Америке в такие тяжелые времена?» И второе: раз отреклась от Лорак, то и дочь переименуй. Назови ее на Каролина, а Украина. А Каролину прошу возвращаться в Россию», — заявила Алена Жигалова.

Напомним, что Ани Лорак словно испарилась в последнее время. Она уже больше трех месяцев не дает о себе знать в социальных сетях и не выступает перед публикой с заявлениями.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.