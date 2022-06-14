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«До встречи на земле»: Стриженова в модной рубашке с аппликацией поверх комбинезона отправилась на гастроли

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова покинула Москву на несколько дней.

«До встречи на земле»: Стриженова в модной рубашке с аппликацией поверх комбинезона отправилась на гастроли
Екатерина Стриженова. Фото: соцсети

Екатерина Стриженова — одна из самых востребованных персон. Она занята на телевидении, играет в театре и снимается в кино.

Этим утром звезда сообщила, что отправляется на гастроли. Екатерина Стриженова запечатлелась в аэропорту с большим чемоданом, а затем поделилась снимком, сделанным в салоне самолета.

Екатерина Стриженова на четыре дня улетела на гастроли в Новосибирск.

Екатерина Стриженова в модном наряде
Екатерина Стриженова в модном наряде. Фото: соцсети

«Вернусь утром 18 июня, а вечером сыграем «Леди на день» в Театре армии. Отвечаю тем, кто купил билеты: если самолет приземлится, то спектакль обязательно состоится! Это будет последний в сезоне, поэтому «зеленый». По традиции актеры готовят розыгрыши, чтобы расколоть партнеров на сцене. Я в предвкушении, в роли мэра — Михаил Полицеймако! До встречи на земле», — написала в телеграм-канале Екатерина Стриженова.

В поездку она отправилась в стильном черном наряде. Судя по всему, это комбинезон или же топ с брюками, поверх которого Екатерина Стриженова надела белую рубашку с аппликацией из джинсовой ткани с вышивкой.

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