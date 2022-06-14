«Надеюсь, что не к Барских поедет»: Жигалова не исключила скорый отъезд Галкина из Израиля

Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит» высказалась о семье певицы Аллы Пугачевой.

«Пугачева написала: «Имеющий уши, да услышит». Мы, Алла Борисовна, все услышали. Ваш внук Никита Пресняков уехал в США. Все понятно. Все они свалили в Америку». Алена Жигалова

Как отметила Жигалова, Галкин тоже не так давно отличился. «Опубликовал фото с голым торсом на пляже. Давайте похвалим Галкина. Фигура у него хорошая. А к чему он это все выложил. У него работа, столько концертов. Он что ли еще чем-то собрался заниматься в этом Израиле? В Израиле бурная ночная жизнь. Много клубов. Там есть чем заняться. Надеюсь, что Галкин выложил фото не для того, чтобы потом отъезжать в Европу, где в разгаре гей-парады. Надеюсь, что не к Максу Барских он поедет», — заявила Алена Жигалова.

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Напомним, что Максим Галкин обосновался с семьей в Израиле. У него активная творческая деятельность. Всего в июне у шоумена состоится 16 концертов.

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