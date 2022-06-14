После паузы почти в четыре месяца: Екатерина Климова впервые за долгое время появилась на публике

Звезда театра и кино Екатерина Климова на протяжении последних почти четырех месяцев не выходит на связь с подписчиками.

Актриса, которая до февраля этого года, активно делилась деталями своей жизни, показывая себя и четверых своих детей в микроблоге, взяла паузу.

Екатерина Климова и по сей день предпочитает не общаться с поклонниками в соцсети. Но свое фото все же разрешила разместить.

Актриса Екатерина Вуличенко поделилась в микроблоге совместным снимком с Екатериной Климовой и Ольгой Филипповой. Три подруги вместе сходили в ресторан и запечатлелись за накрытым столом.

«Самые лучшие встречи — это когда ничего не планировали. Ведь правда? С моими-моими Екатериной Климовой и Ольгой Филипповой», — подписала кадр Екатерина Вуличенко.

Подписчики немедленно сделали комплименты всем троим, заявив, что на фото — самые красивые актрисы современности.

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