Так должен выглядеть ангел! Сын Арзамасовой очаровал публику бездонными глазами-океанами в день рождения

Елизавета Арзамасова порадовала своих поклонников свежей фотографией подросшего сына от Ильи Авербуха. Оказалось, что семья актрисы и фигуриста празднует 14 июня семейный праздник — 10 месяцев наследника.

«Нашему «серьезному» и «грозному» Льву сегодня 10 месяцев!» — радостно сообщила Елизавета Арзамасова.

Подписчики «папиной дочки» были очарованы красивыми глазами ребенка. Многие написали в комментариях, что он напоминает настоящего ангелочка.

Ранее стало известно, что малыша первое время звали совсем не Львом. Это имя придумал ему муж актрисы фигурист Илья Авербух, решив, что оно ему больше подходит, Елизавета не стала возражать. К слову, артистка намерена сменить фамилию на двойную — свою и мужа.

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