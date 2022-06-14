«Лева, помаши!»: Арзамасова засняла, как Авербух гуляет со своими сыновьями

После отпуска актриса вернулась в Москву. Она поделилась редкими кадрами с наследником и пасынком.

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Многие знают ее благодаря сериалу «Папины дочки». Также она снималась и в других картинах, к примеру «Любовь в большом городе».

Уже давно актриса строит карьеру в театре. А вот о своей личной жизни она стала рассказывать не так давно. Артистка вышла замуж за Илью Авербуха. Несмотря на разницу в возрасте, они демонстрируют семейную идиллию.

Недавно Арзамасова отдохнула с мужем в Турции. Они делились романтичными кадрами с побережья. Актриса каждый раз наряжалась и демонстрировала свою нежность. А вот 14 июня пара уже вернулась в Москву.

Они отправились на прогулку с сыном Львом, которому исполнилось десять месяцев. Малыш сидел в коляске. Он был облачен в модную зеленую куртку и кепку. Коляску вез Авербух, а рядом с ним был сын Мартин от прошлых отношений.

«Лучшая компания! Как здорово мы гуляем! Лева, помаши!» — сказала звезда. «Нашему „серьезному“ и „грозному“ Льву сегодня 10 месяцев!» — отметила Лиза.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что малыш безумно похож на маму, но глаза у него папины. «Какая прелесть», «Очень красивый Лева», «Какая сладость, поздравляю прелестного малыша», «Будь счастлив, малыш!», «И на маму, и на папу, по-моему, похож», «Какие глаза у Левушки! Как два океана! Он замечательный и клевый, Лиз!» — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.