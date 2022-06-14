43 года, а как девочка! Счастливая Летучая в модном купальнике изящно позировала на цыпочках в Крыму

Звезда выбрала для своего отпуска любимую россиянами Ялту.

Глядя на стройную Елену Летучую, трудно поверить, что ей всего 43 года. Звезда остается в форме, о которой могут мечтать даже 20-летние, и с удовольствием показывает свою фигуру поклонникам.

Ведущая этим летом выбрала для отдыха российский Крым, арендовав виллу в Ялте, в роскошном люксовом отеле. Елена наслаждалась морскими прогулками на яхте, купанием в море и бассейне, а также дегустацией устриц, которых здесь достаточно.

В своем телеграме Летучая на прощание выставила фото в модном купальнике, изящно поставив ножки на носочки, чтобы они выглядели стройнее. Снимок вызвал у публики волну восхищенных откликов. Ведь любимица телезрителей выглядит как девочка!

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