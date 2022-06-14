«Такая против толпы попрет и не свернет»: Собчак — о назначении Поклонской на новую должность

По словам светской львицы, бывший прокурор Крыма очень непредсказуемый человек.

Светская львица Ксения Собчак в «Телеграме» оценила назначение Натальи Поклонской на новую должность.

«А что это такое? Политический бартер? Ты не ведешь соцсети, мы даем тебе любимую должность? Все-таки Поклонская очень непредсказуема, такая против толпы попрет и не свернет. Вспомнить хотя бы пенсионную реформу». Ксения Собчак

Ранее стало известно о назначении Натальи Поклонской на пост советника генерального прокурора России Игоря Краснова. Она поблагодарила всех за проявленный интерес к ее персоне.

Напомним, что Наталья Поклонская покинула должность главы Россотрудничества. Она поблагодарила президента страны Владимира Путина.

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