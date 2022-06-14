Леди Гага может сняться в новом «Джокере»

Певица и актриса, по некоторым данным, претендует на роль Харли Квинн

Вполне возможно, что в сиквеле «Джокера» с Хоакином Фениксом мы увидим Леди Гагу. По информации западных изданий, знаменитость заинтересовалась ролью Харли Квинн и уже ведет переговоры о съемках. Новый фильм носит подзаголовок «Безумие на двоих», а его режиссером Тодд Филлипс – автор оригинального «Джокера».

Если Леди Гага получит роль Харли Квинн, то это станет второй версией этой героини: как известно, в «Отряде самоубийц» Харли сыграла Марго Робби. В любом случае, продолжению «Джокера» — быть: это подтвердил сам Тодд Филлипс, заявив, что работа над фильмом уже начата, сообщает издание «РИА ФАН».

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.