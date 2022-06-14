Модная и стройная: Брежнева подловила младшую сестру и бывшую жену Цекало Галушку в бутике в Милане

Вика Галушка вместе с сестрой Верой Брежневой устроили шопинг в Италии.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева очень близка со своими сестрами. Их у звезды трое: старшая Галина и две младшие — двойняшки Виктория и Анастасия.

Одна из них, Вика Галушка, на протяжении девяти лет была женой известного продюсера Александра Цекало и родила ему двоих детей.

После развода со звездой Вика Галушка почти не выходит в свет. Довольно редко можно увидеть и ее фотографии в соцсетях.

В эти дни 37-летняя Виктория Галушка гостит у своей старшей сестры Веры Брежневой на вилле в Италии.

Разумеется, родственницы не сидят дома. Они путешествуют по Италии и даже устроили шопинг в Милане – городе, который известен своими бутиками.

В микроблоге Вера Брежнева подловила Вику Галушку, выходящую из небольшого магазинчика в Милане. Бывшая жена Александра Цекало в кадре просто светится от счастья.

Она стройна и модно одета. На Вике Галушке костюм песочного оттенка, состоящий из брюк свободного кроя и жилета, который она надела поверх кроп-топа.

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