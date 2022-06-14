«Поп-шапито и поп-бурлеск был очень ярким»: Гаспарян неожиданно сравнил Бузову с Мадонной

Музыкальный обозреватель Артур Гаспарян в эфире шоу «Котрикадзе Дзядко» сделал неожиданный комплимент телеведущей Ольге Бузовой, которую ведущие проекта за певицу, как выяснилось, не считают.

«По поводу того, как Бузова поет. Ассоциация американских журналистов десять лет Мадонне, самой главной поп-диве мира, присваивало регулярно приз и звание самой не умеющей петь певице». Артур Гаспарян

Как отметил Гаспарян, он в курсе, что недавно состоялся концерт Ольги Бузовой, который переносился несколько лет из-за пандемии.

«Вот этот весь поп-шапито и поп-бурлеск был очень ярким. Высококлассно сделано с точки зрения шоу. Но это была демонстрация поп-моды прошлого сезона, которую некуда выводить», — заметил Артур Гаспарян.

Напомним, что Ольга Бузова дала большой сольный концерт в «Крокусе». Он получил название «Вот она я».

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