«Когда тебе за 30, ты старородящая»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» оправдалась за позднюю беременность

Бывшая участница и ведущая «Дома-2» 35-летняя Юлия Ефременкова готовится впервые стать мамой. Она ждет ребенка от своего избранника Мондезира.

С тех пор как Юлия Ефременкова рассекретила беременность, ей начали задавать довольно бестактные вопросы на тему ее возраста. Так, подписчики интересуются, не страшно ли ей рожать в 35 лет, ведь это так много.

Юлия Ефременкова решила объяснить своим не в меру юным поклонницам, что к чему.

«Я понимаю, что в России норма для первых родов — 20–25 лет, а когда тебе за 30, ты старородящая», — написала Юлия Ефременкова в микроблоге.

Она добавила, что всему свое время. И в свои 35 лет она может многое дать ребенку в отличие от не в меру юных мамаш.

«Мое время пришло сейчас, в 35 лет. Для кого-то это рано, для кого-то это поздно. Но на небесах распорядились именно так, за что я очень благодарна. Я четко понимаю, что в 20 лет я бы не смогла дать своему ребенку то, что я смогу дать ему сейчас», — уверена Юлия Ефременкова.

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