«Плохой сигнал для шоу-бизнеса»: Артур Гаспарян осудил Олега Газманова за духоподъемные песни

Как отметил музыкальный критик, непонятно, что делать артистам, которые несколько по-другому относились к шоу-бизнесу.

Музыкальный обозреватель Артур Гаспарян в эфире шоу «Котрикадзе Дзядко» осудил музыканта Олега Газманова за духоподъемные песни.

«Как было сказано на учредительном собрании вот этой Российской музыкальной ассоциации Олегом Газмановым: «Надо делать больше духоподъемных песен, которых мало». Эти артисты занимают государственную позицию. Это плохой сигнал для шоу-бизнеса». Артур Гаспарян

По мнению Гаспаряна, непонятно, что будут делать артисты, которые несколько по-другому относились к шоу-бизнесу. «Они его считали развлекательным и беззаботным жанром. Большая группа людей этого направления еще осталась. Какие перспективы у шоу-бизнеса в связи с массивной идеологизацией всех сторон жизни. Особенно духовных и культурных сторон. Нынешняя власть за это взялась действительно серьезно. Я не очень себе представляю, как под таким идеологическим прессингом вообще будет существовать шоу-бизнес, который по своей сути является вольной структурой, не требующей подобного рода вмешательств», — заметил Гаспарян.

Напомним, что Олег Газманов и группа других звезд шоу-бизнеса создают Российскую музыкальную ассоциацию. По словам Олега Газманова, нужно создавать что-то свое, а не перепевать то, что было сделано за границей. «У нас вакуум духоподъемных песен. Сколько можно этого гламура?» — заявил, в частности, артист.

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