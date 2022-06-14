В одинаковых футболках: Дарья Пынзарь из «Дома-2» запечатлелась с хохочущими сыновьями

Экс-участница и ведущая реалити-шоу Дарья Пынзарь обожает проводить время с Артемом и Давидом.

Бывшие участники проекта «Дом-2», а ныне его ведущие Дарья Пынзарь и ее муж Сергей воспитывают двух сыновей.

Старшему наследнику пары, Артему, который родился на телестройке, в июле исполнится одиннадцать лет. А младшему, Давиду, в мае было шесть.

Дарья Пынзарь обожает проводить время со своими мальчишками и часто ведет себя с ними так, словно она их старшая подруга.

В микроблоге Дарья Пынзарь поделилась снимком, на котором предстала с обоими сыновьями. В кадре все трое — Артем, Давид и Дарья — весело хохочут и строят смешные рожицы.

«Фотогеничность покинула чат», — подписала кадр Дарья Пынзарь.

Интересно, что сыновей для прогулки она нарядила в одинаковые футболки в горизонтальную полоску.

Подписчики Дарьи Пынзарь поспорили с ней, заявив, что как раз фотогеничность на фото присутствует, как и жизнерадостность. А еще они удивились тому, как за последнее время подросли Артем и Давид.

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